Dennis Man a fost titular pentru PSV, dar internaționalul român a rămas la vestiare la pauză, iar Peter Bosz l-a preferat în locul său pe Esmir Bajraktarevic.

Dennis Man, considerat de olandezi ”veriga slabă” cu Utrecht

Conform statisticilor de la Sofascore, Dennis Man a fost cel mai slab jucător dintre cei de la PSV, iar internaționalul român a fost notat cu 6.2.

Gazdele au deschis scorul în minutul 31 prin Mike van der Hoorn, iar PSV a intrat cu dezavantaj la pauză. Jurnaliștii olandezi susțin că Peter Bosz a fost inspirat atunci când l-a înlocuit pe Dennis Man la pauză și susțin că acesta a fost motivul pentru care PSV Eindhoven a reușit să întoarcă scorul în actul secund.

Ricardo Pepi a reușit să restabilească egalitatea în minutul 52 din pasa lui Sergino Dest, iar Veerman a pasat decisiv la golul lui Ivan Perisic din minutul 76.

”PSV trebuia să-și ridice nivelul de joc în repriza a doua. Peter Bosz nu a avut nevoie de Dennis Man pentru asta. Acesta a rămas la vestiare și a fost înlocuit de Esmir Bajraktarevic. PSV a început repriza a doua într-un mod foarte diferit. Mai aproape de ceea ce ne-am obișnuit să vedem de la PSV: presing și dominare a posesiei”, au scris olandezii de la omroepbrabant.nl.

Și cei de la fcupdate.nl au fost de acord că înlocuirea lui Man a dus la revenirea lui PSV: ”Cu Esmir Bajraktarevic în locul lui Dennis Man, care a avut dificultăți, PSV a început repriza a doua ceva mai bine”.

