Situatie fara precedent in fotbal! Nationala lui Kosovo, umilita in Spania la meciul din preliminarii! Ce s-a intamplat 

Spania si Kosovo s-au intalnit in preliminariile Mondialului din 2022.

Spania nu recunoaste Kosovo ca tara independenta, motiv pentru care, meciul din preliminarii s-a desfasurat intr-un mod total inedit. Astfel, oficialii Federatiei din Spania, au decis sa se adreseze tarii cu care urmau sa se infrunte cu 'teritoriul din Kosovo', iar pe graficile din televiziunile iberice si la stadion, numele a fost scris cu litere mici.

Mai mult decat atat, pentru a nu arata drapelul lui Kosovo, pe tabelele stadionului au fost afisate stemele celor doua nationale, nu si drapelurile.

Kosovo este membru FIFA, iar din 2016 a primit permisiunea de a juca in competitiile oficiale. Pana acum, Kosovo a jucat in preliminariile Mondialului din 2018 si Euro 2020, eliminata in ambele cazuri.

Conform cotidianului SPORT, comentatorii spanioli nu au voie sa foloseasca termenul "Kosovo" si nici sa se refere la ei ca 'tara', inlocuind exprimarile cu "teritoriul din Kosovo' sau 'echipa federatiei din Kosovo'.

Motivul ar fi unul politic, Spania fiind cunoscuta pentru 'razboiul' de independenta purtat cu Catalunia, care vrea sa se separe, iar in acest caz au fost organizate mai multe referendumuri.