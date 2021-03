Sa-l interzica cineva la pariuri! Stoichita: "Luati 2 in Armenia, ii batem. Puteti sa pariati!" VIDEO

Mihai Stoichita a avut un sfat pentru suporterii nationalei la finalul meciului cu Germania.

Desi Romania a pierdut duminica seara, directorul tehnic al FRF a plecat plin de incredere de la stadion. Le-a spus jurnalistilor sa ia 2 in cazul in care vor sa parieze pe meciul Romaniei din Armenia. :) Stoichita a fost convins si de tactica lui Radoi si i-a luat apararea selectionerului pentru deciziile sale tactice.

"Castigam in Armenia. Am un feeling, da. Puneti la pariuri, castigam in Armenia! Se poate mira oricine de formula lui Radoi, se poate mira si de formula lui Pitagora. De ce sa te miri? Am avut 3 ocazii de gol in debutul meciului. Trebuie sa-i ajungem pe nemti. Trebuie sa crestem fotbalisti asa cum cresc ei!", a spus Stoichita.