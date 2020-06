Lyon l-a pierdut pe jucatorul care a dus-o cu un pas in sferturile Ligii Campionilor! Fotbalistul se intoarce in Bundesliga! Ce s-a intamplat

Fotbalistul care a dus-o pe Olympique Lyon mai aproape de sferturile de finala ale Ligii Campionilor a fost transferat.

Lucas Tousart nu va mai putea juca in returul cu Juventus din Champions League. Fotbalistul in varsta de 23 de ani va fi din luna iulie jucatorul Herthei Berlin. Pentru ca nu si-a prelungit imprumutul la Lyon, el nu va putea sa fie pe teren in returul din optimile Ligii Campionilor, meci care va avea loc la inceputul lunii august.

Francezul a fost cumparat de germani in ianuarie 2020, contra sumei de 25 de milioane de euro. Clubul din Bundesliga l-a lasat sub forma de imprumut la Lyon pana in iunie, iar acum cele 2 echipe nu au mai ajuns la un acord pentru prelungirea acestei intelegeri.

In Ligue 1, Lucas Tousart a avut 24 de aparitii in tricoul lui Olympique Lyon, iar in Liga Campionilor, a fost titular in toate meciurile din grupa si in mansa tur cu Juventus, in care a si marcat golul victoriei.