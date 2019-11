Luis Enrique, REVENIRE SPECTACULOASA! E dorit de o forta a Europei! Anuntul de ultim moment

Luis Enrique e gata sa revina pe banca dupa ce a renuntat la nationala Spaniei din cauza unor probleme personale.

Conducerea celor de la Arsenal nu este deloc multumita de ceea ce face echipa cu Unai Emery pe banca si e pregatita sa faca o schimbare.

El Confidencial anunta ca englezii au inceput deja negocierile cu Luis Enrique.

Enrique a renuntat la nationala Spaniei dupa ce fetita sa s-a imbolnavit. Xana a murit in aceasta vara dupa o lupta crunta cu boala.

Arsenal are rezultate sub asteptari in ultima perioada. Echipa din Premier League a inregistrat doar doua victorii in ultimele 10 meciuri din campionatul Angliei si ocupa locul 6 in clasament.

Unai Emery are un obiectiv clar: clasarea pe un loc de UEFA Chmapions League. Totusi, acest tel este departe in acest moment.