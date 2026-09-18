VIDEO Alexandru Mitriță s-a transformat în Messi! Golul care i-a lăsat cu gura căscată pe chinezi

Alexandru Mitriță s-a transformat în Messi! Golul care i-a lăsat cu gura căscată pe chinezi Fotbal extern
SPORT.RO
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Alexandru Mitriță a marcat din nou un gol senzațional în China.

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Alexandru Mitriță are un sezon excelent în tricoul lui Zhejiang Professional și marchează pe bandă rulantă în China.

Echipa românului se află pe locul 9 în clasamentul primei ligi din China cu 31 de puncte după 26 de meciuri jucate.

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Zhejiang Professional s-a impus în fața lui Wuhan Three Towns, scor 4-1, într-un meci din runda a 22-a din campionatul Chinez.

Tolic a deschis scorul pentru Zhejiang Professional în minutul 2 și i-a oferit pasa de gol la reușita lui Alexandru Mitriță din minutul 14.

Croatul a fost notat cu pasa decisivă, dar golul a fost o capodoperă personală a lui Mitriță, care a luat mingea de la mijlocul terenului și nu a putut fi oprit de apărarea adversă. Jucătorul român a finalizat cu un super șut din marginea careului, la care portarul advers nu a avut nicio șansă.

Tolic a marcat din penalty în minutul 78, în timp ce Fang Hao a făcut 4-0 din pasa aceluiași Alexandru Mitriță în minutul 80.

Cadiz a stabilit scorul final după ce a transformat un penalty în ultimele minute ale acestui meci.

10 goluri, 12 pase decisive și 22 de meciuri sunt cifrele jucătorului român în acest sezon, în tricoul lui Zhejiang Professional.

3,5 milioane de euro este cota lui Alexandru Mitriță, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

  • Mitrita getty
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