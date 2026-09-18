Alexandru Mitriță are un sezon excelent în tricoul lui Zhejiang Professional și marchează pe bandă rulantă în China.

Echipa românului se află pe locul 9 în clasamentul primei ligi din China cu 31 de puncte după 26 de meciuri jucate.

Alexandru Mitriță „l-a imitat” pe Leo Messi: gol fabulos în China

Zhejiang Professional s-a impus în fața lui Wuhan Three Towns, scor 4-1, într-un meci din runda a 22-a din campionatul Chinez.

Tolic a deschis scorul pentru Zhejiang Professional în minutul 2 și i-a oferit pasa de gol la reușita lui Alexandru Mitriță din minutul 14.

Croatul a fost notat cu pasa decisivă, dar golul a fost o capodoperă personală a lui Mitriță, care a luat mingea de la mijlocul terenului și nu a putut fi oprit de apărarea adversă. Jucătorul român a finalizat cu un super șut din marginea careului, la care portarul advers nu a avut nicio șansă.