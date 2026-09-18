Steaua merge la TAS! Anunțul ”militarilor”

CSA Steaua a anunţat, vineri, că a decis să apeleze la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a contesta hotărârea Comitetului Executiv al FRF cu privire la dreptul de participare în play-off-ul Ligii 2, fază care decide formaţiile care urcă în prima ligă.

"Clubul Sportiv al Armatei 'Steaua' a decis să îşi apere poziţia faţă de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal în data de 26 august 2026.

În această direcţie, clubul a înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne documentele necesare contestării acestei hotărâri.

În final, ţinem să precizăm că Steaua Bucureşti va acţiona în continuare pentru a-şi proteja drepturile şi interesele prin toate mijloacele legale disponibile", precizează Steaua într-un comunicat postat în social media.