Suporterii naţionalei Germaniei au sperat într-un impact imediat când fostul antrenor al echipelor Liverpool şi Borussia Dortmund, extrem de popular, a preluat în iulie banca tehnică, după eliminarea de la Cupa Mondială în şaisprezecimile de finală.

Dincolo de victoria cu 2-0 în faţa Serbiei, de săptămâna trecută, rezultatele înregistrate de naţionala Germaniei au fost dezamăgitoare, fiind vorba despre meciul pierdut pe teren propriu cu Grecia (0-1), egalul obţinut la Salonic, 0-0, duminică seară, şi egalul cu Olanda, 1-1, în cadrul Grupei A2.

Lothar Matthaeus s-a lămurit după ce l-a urmărit pe Jurgen Klopp: ”A fost limpede”

”Per ansamblu, a fost limpede că multe aspecte ale jocului lor nu au dat rezultate încă”, a spus Lothar Matthaeus, căpitanul naţionalei Germaniei care a câştigat Cupa Mondială din 1990.

”A fost limpede că tinerii jucători s-a bucurat total de experienţă. Din păcate, punctele pe care le-am obţinut nu au fost la acel nivel. Nu putem să fim mulţumiţi cu punctele obţinute în ansamblu”, a mai spus Matthaeus.

Germania se află pe locul trei în grupă cu cinci puncte, iar Olanda şi Grecia conduc la egalitate grupa cu 8 puncte.

Jucătorii naţionalei Germaniei au părut mai agresivi decât în jocurile practicate în anii recenţi, jucând cu un ritm ridicat de fotbal ofensiv specific echipelor pe care Klopp le-a pregătit.

”Sunt foarte mulţumit pentru că ştiu de unde am venit”, a spus Klopp după meciul de la Salonic, ultimul dintre cele patru disputate în această fereastră internaţională.

”Nu aş fi crezut că putem să jucăm o primă repriză ca aceea după doar o săptămână. Băieţii au prestat un joc de nivel înalt, deplasarea şi poziţionarea lor în teren au fost extraordinare”, a mai spus Matthaeus.

Antrenorul de 59 de ani a strâns laude extinse când a anunţat lotul de 44 de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Naţiunilor, împărţit în două pentru fiecare două meciuri.

El a convocat 16 jucători în premieră la echipa naţională în cadrul demersului său amplu de restabilire a reputaţiei internaţionale a cvadruplei campioane mondiale.

Jurgen Klopp: ”Sunt foarte impresionat”

”Sunt foarte impresionat de echipă şi de felul cum am arătat. Fiecare s-a implicat în ultimele două săptămâni şi a dovedit de ce a fost selectat”, a spus Jurgen Klopp, citat de Agerpres.

”Când ne apărăm astfel la nivel de echipă, băieţii chiar pot să joace fotbal”, a mai adăugat fostul antrenor al echipelor Liverpool şi Borussia Dortmund.

Fundaşul Philipp Treu şi mijlocaşul ofensiv Derry Scherhant s-au numărat printre debutanţii care au avut un joc foarte bun.

Germania, sub bagheta tehnică a predecesorului lui Klopp, Julian Naglesmann, a fost eliminată de la Cupa Mondială din America de Nord în faza şaisprezecimilor de finală, de Paraguay, după ce la ediţiile din 2018 şi din 2022 a părăsit turneul după faza grupelor.

Naţionala Germaniei a câştigat ultima Cupa Mondială în 2014.

Pentru a rămâne în competiţia pentru primele două locuri din grupă în acest sezon al Ligii Naţiunilor, Klopp ştie că Germania trebuie să câştige meciul din deplasare, din 13 noiembrie, cu Serbia, iar apoi, pe teren propriu, trei zile mai târziu, când va primi replica naţionalei Olandei.