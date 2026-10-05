România va încheia această acțiune pe teren propriu, cu Suedia, partidă la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de spectatori, chiar dacă rezultatele nu au fost de partea ”tricolorilor”: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Au rămas 2.000 de bilete pentru România - Suedia

Cu opt ore înainte de startul partidei de pe Arena Națională, aproximativ 2.000 de bilete au rămas disponibile pe platforma online prin care Federația Română de Fotbal comercializează tichete. Astfel, sunt toate șansele ca, în ciuda rezultatelor, stadionul să fie plin la ora de start a partidei cu Suedia.

Singurele bilete rămase sunt cele la inelul superior ale ambelor peluze, iar acestea pot fi achiziționate pentru 60 RON. În rest, tichetele din celelalte sectoare au fost deja epuizate.

„Porțile zonei dedicate fanilor se deschid de la ora 18:45, iar susținătorii echipei naționale sunt invitați să trăiască experiența completă a fotbalului în Arena Fanilor, spațiul interactiv pregătit de FRF și partenerii săi. Atmosfera va fi întreținută cu muzică, de un MC pregătit cu concursuri, și multe surprize”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu

Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu Mijlocași : Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).