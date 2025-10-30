Liverpool a fost o poveste spectaculoasă de succes, în 2024-2025, în primul sezon al lui Arne Slot (47 de ani) pe bancă.

Nici că se putea o numire mai reușită, în condițiile în care olandezul a preluat Liverpool, după 9 ani cu Jurgen Klopp pe bancă, și a cucerit titlul în primul său sezon. Pe cât de bun a fost sezonul trecut pentru Slot și jucătorii săi, pe atât de prost decurge cel în desfășurare. În care Liverpool e de nerecunoscut, ciuca bătăilor!

Liverpool, eliminată din Cupa Ligii

Aseară, în Cupa Ligii Angliei, Liverpool și-a lungit seria dezastruoasă, începută pe 27 septembrie. De atunci, echipa are șapte meciuri, 1 victorie și 6 înfrângeri!

Ultimul eșec, cel de aseară cu Crystal Palace, scor 0-3 pe „Anfield“, a fost un dezastru istoric. Pentru că nu se mai întâmplase din 1934, așadar de 91 de ani, ca Liverpool să piardă un meci de cupă acasă, la trei goluri diferență, fără să marcheze!

Eliminată din optimile Cupei Ligii, după acest 0-3 cu Crystal Palace, Liverpool trebuie să-și concentreze eforturile acum pe campionat, Champions League și Cupa Angliei. Problema e că, în următoarea perioadă, vor fi niște meciuri înfiorător de dificile pentru „cormorani“.

După duelul de sâmbătă cu Aston Villa în campionat, Liverpool va da de doi coloși, în decurs de cinci zile: Liverpool – Real Madrid (Champions League, 4 noiembrie) și Manchester City – Liverpool (Premier League, 9 noiembrie).

În campionat, deținătoarea titlului e deja la 7 puncte de liderul Arsenal, după doar nouă etape.

