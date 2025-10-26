După un start perfect cu cinci victorii pe linie, Liverpool a înregistrat patru rezultate negative consecutive și a coborât de pe prima poziție pe locul șase în clasamentul eșalonului de elită al Angliei.



Sâmbătă seară, Liverpool s-a deplasat la Londra pentru confruntarea cu Brentford din etapa a 9-a, la finalul căreia gazdele au înregistrat toate cele trei puncte după ce s-au impus cu 3-2.



Van Dijk, categoric după ce Liverpool a ajuns la 4 înfrângeri consecutive în Premier League: ”Sunt sigur de un singur lucru”



Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool, a ținut să puncteze că toți trebuie să-și revizuiască evoluțiile, având în vedere forma extrem de slabă pe care o traversează ”cormoranii” în clipa de față în campionat.



Fundașul e, însă, sigur că Liverpool va trece de această perioadă. ”Cormoranii” s-au mai confruntat și în era Jurgen Klopp cu astfel de momente. Cea mai neagră serie a fost de șase eșecuri consecutive în campionat.



”Toți trebuie să se uite în oglindă și aici mă includ și pe mine. Sunt sigur că vom ieși din această pasă proastă. Dar nu o vom face vorbind despre ea. Noi acum o să încercăm să progresăm.



Iar fanii care ne-au celebrat sezonul trecut ar trebui să fie alături de noi și în aceste momente”, a sups Virgil van Dijk, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.



Pe lângă cele 3/4 meciuri din campionat pe care Liverpool le-a jucat în deplasare, tot departe de Anfield au fost și confruntările cu Frankfurt și Galatasaray din UEFA Champions League.

