Liverpool, favorita in cursa pentru transferul lui Mbappe?! Care este avantajul campioanei Angliei in lupta cu Real Madrid

Mbappe mai are 18 luni de contract cu PSG, iar negocierile pentru prelungire au fost sistate, pana la finalul sezonului.

Recent, francezul a lasat sa se inteleaga ca nu exclude posibilitatea de a ramane la Paris, mai ales ca relatia sa cu Neymar s-a imbunatatit considerabil in ultimii ani.

"Intre noi este o relatie de respect, de onestitate. Il apreciez enorm pe Ney. Chiar am fost trist pentru el dupa acel Campionat Mondial. La inceput a fost greu sa comunic cu el, eu nu stiam nici engleza, nici spaniola, aveam nevoie de un translator. Dar in cateva luni am invatat engleza si ne-am imprietenit", a declarat Mbappe, intr-un interviu pentru France Football.

Starul lui PSG ar putea alege, insa, si sa plece, neducand lipsa de oferte. Printre cluburile care incearca sa-i obtina transferul se numara Real Madrid si Liverpool, englezii avand un avantaj in aceasta cursa.

Conform englezilor de la Liverpoolecho, apropiati de actuala campioana a Angliei, factorul care ar putea duce la transferul lui Kylian Mbappe la echipa lui Jurgen Klopp, si nu la Real Madrid, este gigantul american Nike.

Celebrul producator de echipa sportiv se afla pe tricourile celor de la Liverpool, iar acestia il sponsorizeaza si pe Mbappe, fiind doua dintre "produsele" de top ale companiei, iar asociere ar fi una extrem de benefica pentru cei de la Nike.