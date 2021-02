Dezvaluiri INCREDIBILE ale lui Mbappe! "Nu voi uita asta niciodata!" Care este relatia sa cu Neymar si ce planuri de viitor are

Kylian Mbappe s-ar putea desparti in vara acestui an de PSG.

Francezul mai are contract cu echipa de pe Parc des Princes pana in vara lui 2022. Campioana Frantei ar trebui sa-l vanda la finalul acestui sezon pentru a nu risca sa il piarda gratis, in conditiile in care l-a transferat pe Mbappe in 2018, de la Monaco, contra sumei de 180 de milioane de euro.

Exista, insa, si varianta ca fotbalistul sa-si prelungeasca intelegerea cu PSG. Intr-un interviu pentru France Football, Mbappe a vorbit despre relatia cu Neymar, care ii este unul dintre cei mai buni prieteni, si despre faptul ca i-ar placea sa continue sa joace alaturi de el.

"Neymar stie tot, este cel mai bun din lume. Cand a venit la PSG, ne-am dat seama de ce este capabil. Nu este tipul de fotbalist care face show atunci cand scorul este 5-0. El danseaza de la 0-0, face spectacol.

Eu am considerat mereu ca marii jucatori trebuie sa joace impreuna. Eu mi-am stiut lungul nasului de cand am venit la Paris. Neymar este in centrul acestui proiect, iar eu trebuie sa-l ajut. Atunci cand am ajuns la PSG nu eram un star, trebuia sa confirm pe teren.

Intre noi este o relatie de respect, de onestitate. Il apreciez enorm pe Ney. Chiar am fost trist pentru el dupa acel Campionat Mondial.

La inceput a fost greu sa comunic cu el, eu nu stiam nici engleza, nici spaniola, aveam nevoie de un translator. Dar in cateva luni am invatat engleza si ne-am imprietenit.

Neymar este un baiat foarte de treaba. Sincer, e departe de imaginea de tip arogant. Nu voi uita niciodata cum m-a ajutat cand am venit la PSG.

Aveam 18 ani si e complicat cand intri intr-un asemenea vestiar. La echipele mari, secretul este sa te integrezi, 60% depinde de cum joci si 40% de cum te acomodezi la echipa", a declarat Mbappe.