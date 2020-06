Liga Campionilor se muta in Portugalia! Lisabona, gazda turneului Final 8: cand ar urma sa se joace finala

Pe 17 iunie, UEFA va anunta toate detaliile.

Pana atunci, insa, surse apropiate oficialilor fotbalului european au dezvaluit ca UEFA a ajuns la un acord cu reprezentantii cluburilor, decizia agreata fiind mutarea competitiei in Portugalia.

Astfel, potrivit Reuters, Liga Campionilor se va relua cu meciurile ramase din optimile de finala ale competitiei. Apoi, incepand din 10 august, la Lisabona se vor juca sferturile de finala. Semifinalele sunt programate pe 18 si 19 august, iar pe 23 august ar urma sa aiba loc finala Champions League, tot in capitala Portugaliei.

Deocamdata, anuntul UEFA va interzice prezenta suporterilor in tribune la meciurile din Final 8, insa aceasta decizie se va putea modifica in functie de evolutia pandemiei.

Hotararea oficiala a UEFA cu privire la modul in care se vor disputa ultimele meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor va fi anuntata miercuri.

Reamintim ca Istanbulul trebuia sa gazduiasca finala Champions League in sezonul 2019/20. Din cauza noului coronavirus, ultimul act al competitiei va ajunge in Turcia sezonul viitor, toate celelalte gazde deja stabilite urmand a se decala cu cate un an.