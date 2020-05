Moment de sinceritate a la Mourinho! Ce i-a spus lui Guardiola in urma cu 10 ani in semifinala Champions League

Astazi se implinesc 10 ani de cand Inter a cucerit trofeul Champions League in acel sezon magic, in care gruparea milaneza a reusit "hat-trick-ul" pe plan intern, castigand campionatul, Cupa si Supercupa Italiei.

Antrenorul de la acea vreme al lui Inter, Jose Mourinho, si-a amintit, intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, de cele mai frumoase momente ale semifinalei cu Barcelona. El a dezvaluit si ce i-a spus la ureche lui Guardiola sub privirile lui Ibrahimovic.

Tehnicianul care s-a autoproclamat "The Special One" a spus ca a vazut banca tehnica a Barcelonei bucurandu-se ca si cum ar fi castigat meciul in momentul in care Motta a fost eliminat pentru cumul de cartonase galbene, in minutul 28. "In tribune ai timp sa experimentezi drama, cand esti la limita te poti ruga, dar pe teren trebuie sa gasesti solutii. Guardiola l-a chemat pe Ibra sa vorbeasca despre tactici - 11 contra 10! Eu i-am spus (n.r. lui Guardiola) doar atat: <<Nu incepe inca petrecerea, acest joc nu s-a terminat.>>"

Desi a jucat pentru mai bine de o ora in inferioritate numerica, Inter s-a aparat exemplar, iar golul marcat de Pique in minutul 84 nu le-a fost de ajutor supercampionilor Spaniei. "A fost cea mai frumoasa infrangere din cariera mea. Nu am pierdut cu 1-0, am castigat cu 3-2 in conditii epice", a spus Mourinho, care a marturisit ca isi aminteste cu mai mult drag de perioada petrecuta la Inter decat de cea in care a stat pe banca lui Real Madrid.

Reamintim ca cei doi antrenori s-au infruntat in perioada lor de glorie, cand echipa fabuloasa a Barcelonei, marea favorita la accederea in finala, a fost luata prin surprindere de Interul lui Sneijder si Milito, care s-a impus pe teren propriu cu 3-1, in meciul tur din semifinale. Apoi, in returul de pe Camp Nou, Mourinho a oferit cea mai mare clasa defensiva a carierei sale, iar victoria catalanilor cu 1-0 nu a fost suficienta pentru a obtine calificarea.

Pe 22 mai 2010, pe stadionul Santiago Bernabeu, Inter Milano a jucat finala cu Bayern Munchen, impunandu-se cu 2-0 in urma golurilor marcate de Milito in minutele 35 si 70.