Lionel Messi se întoarce la Barcelona! Anunțul venit din presa internațională

După un sezon de acomodare pentru starul argentinian, anunțul venit chiar din țara sa natală a dat peste cap planurile conducerii de la Paris Saint-Germain de a-l păstra pe Messi.

Potrivit jurnalistei sportive Veronica Brunati, fotbalistul se va întoarce la gruparea catalană începând cu 1 iulie 2023. Informația de pe Twitter a strâns peste 3.000 de repostări și a fost preluată și de publicația Daily Mail.

„Pe 1 iulie 2023, Lionel Messi va deveni jucătorul Barcei.”, au fost cuvintele Veronicăi Brunati, într-o postare pe Twitter.

„Se știe că Messi va reveni al club după ce a făcut 'pace' cu președintele Barcelonei, Joan Laporta - care a fost în centrul unei controverse în urmă cu doi ani.”, au scris jurnaliștii de la DailyMail.

„Cred că acum nu este momentul să vorbim despre revenirea lui Leo la FC Barcelona. Este un prieten de-ai mei, este bine la Paris”, a declarat Xavi Hernandez, potrivit lui Fabrizio Romano.

Xavi on Leo Messi’s return to Barça next summer: “I think that now is not the time to talk about Leo’s return at Barça. He's a friend of mine, he's fine there, so are we…”. ???????????? #FCB

“Barcelona is his home, so let him remain calm and continue enjoying himself in Paris”. pic.twitter.com/9EIEtHfRT6