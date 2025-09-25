VIDEO Lionel Messi, exact ca în vremurile bune! Busquets și Luis Suarez i-au fost alături

Lionel Messi, exact ca &icirc;n vremurile bune! Busquets și Luis Suarez i-au fost alături Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Victorie categorică pentru Inter Miami.

Inter Miami a reuşit, miercuri, accederea în play-off-ul MLS (Major League Soccer), după o victorie cu 4-0 în faţa echipei New York City FC, graţie unei duble marcate de Lionel Messi, care a oferit şi un penalty lui Luis Suarez, revenit după suspendare.

Lionel Messi (38 de ani) a fost vedeta acestei victorii răsunătoare, marcând de două ori, mai întâi în minutul 74, apoi cu un şut imparabil cu piciorul drept (minutul 86).

În minutul 83, Messi i-a oferit un penalty lui Luis Suarez, care a transformat la revenirea după suspendarea primită pentru incidentele de la finala Leagues Cup. 

Pentru Inter Miami a mai înscris Rodriguez (43). 

Locul trei în Conferinţa de Est, Inter Miami se află la cinci puncte în spatele liderului Philadelphia, scrie news.ro, dar cu două meciuri mai puţin disputate. 

Iar franciza ţinteşte din nou Supporters' Shield, trofeul câştigat anul trecut şi acordat celei mai bune echipe a sezonului regulat.

