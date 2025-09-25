Inter Miami a reuşit, miercuri, accederea în play-off-ul MLS (Major League Soccer), după o victorie cu 4-0 în faţa echipei New York City FC, graţie unei duble marcate de Lionel Messi, care a oferit şi un penalty lui Luis Suarez, revenit după suspendare.

Lionel Messi (38 de ani) a fost vedeta acestei victorii răsunătoare, marcând de două ori, mai întâi în minutul 74, apoi cu un şut imparabil cu piciorul drept (minutul 86).

