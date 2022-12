Astfel, polonezii au anunțat că Czesław Michniewicz nu mai este selecționerul naționalei, la patru zile de la încheiera Cupei Mondiale din Qatar, încheiată cu victoria Argentinei în fața Franței (3-3, 4-2 d.l.d.).

Jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că federația se va ocupa în următoarea perioadă să găsească un înlocuitor pentru Michniewicz.

Official. Czesław Michniewicz will leave Poland, he’s no longer national team head coach as his contract will not be extended. ???????????? #Poland

The Federation will look for a new head coach in the next weeks. pic.twitter.com/MFtbZ81nsL