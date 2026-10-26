Catalanii au primit vizita ”galacticilor” în runda a zecea din La Liga, pe ”Camp Nou”. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Jose Mourinho s-a impus cu 2-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 41 cu un gol oportunist (VEZI AICI). În actul secund, Raphinha a restabilit egalitatea în minutul 61, iar cu trei minute înainte de încheierea timpului regulamentar, Mbappe a marcat golul victoriei.

Fanii lui Real Madrid fac ravagii după El Clasico: ”El e tăticul Barcelonei / Să-i spună cineva lui Jesus unde e Bellingham”

La postarea de pe Facebook în care Real Madrid a anunțat succesul cu FC Barcelona din El Clasico, fanii galacticilor au luat cu asalt secțiunea de comentarii: ”Mbappe e tăticul Barcelonei”, ”Să-i spună cineva lui Gabriel Jesus unde e Bellingham”, ”Cucurella e tăticul lui Lamine Yamal”, ”Cucurella l-a ținut în buzunar 90 de minute pe Yamal” sau chiar ”Primul meu copil se va numi Kylian Mbappe”.

Barcelona - Real Madrid, echipele de start

Barcelona: Joan Garcia - Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Rodri, Pedri, Fermin - Lamine Yamal, Gordon, Raphinha; Rezerve: Balde, Brian Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Szczesny, Adeyemi, De Jong, Bernal, Livakovic, Abdelkarim, A. Campos, Orian Goren; Antrenor: Hansi Flick

Real Madrid: Lunin - Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella - Tchouameni, Bernardo Silva - Guler, Bellingham, Diomande - Mbappe; Rezerve: Voloshyn, Mestre, Militao, Trent, Carreras, Rudiger, Dumfries, Camavinga, Pitarch, Endrick, Espi, Brahim; Antrenor: Jose Mourinho