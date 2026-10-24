Înainte de El Clasico, Barcelona are un parcurs perfect în LaLiga, cu 9 victorii din 9 meciuri și un golaveraj impresionant: 39 de goluri marcate și doar 9 primite. Totuși, catalanii vin după eșecul din Champions League cu Paris Saint-Germain, scor 2-4.

"Real Madrid cu Mourinho câștigă trofee", promisiunea lui Jose înainte de El Clasico

De partea cealaltă, Real Madrid are șapte victorii și două înfrângeri. Echipa lui Jose Mourinho ocupă locul 3, cu șase puncte sub rivala Barcelona.

"Traversăm o perioadă bună. Suntem în formă, marcăm goluri. Din experiența mea din El Clasico și din derby-urile în care am fost implicat, ceea ce s-a întâmplat înainte nu prea are relevanță", a spus Jose Mourinho, la conferința de presă.

Întrebat dacă crede că ar merita mai multă apreciere după acest start de sezon la Real Madrid, portughezul a replicat: "Am senzația că așa stau lucrurile la Real Madrid. Nu cer nimic altceva decât ca jucătorii mei să primească meritele atunci când joacă bine, iar antrenorul lor să fie criticat când lucrurile nu merg atât de bine. Este povestea tuturor antrenorilor. Unele meciuri sunt câștigate de jucători, iar altele sunt pierdute de antrenori. Asta e viața. Sunt cel puțin două derby-uri cu Barcelona pe sezon. Cel mai important este impactul mondial. Mai există și alte meciuri importante, dar acesta este unic. Lumea se oprește ca să-l urmărească".

Mourinho, iritat de întrebările despre adversari. Ce a spus despre Yamal și Flick

O altă întrebare primită de Jose Mourinho a sunat astfel: "Este acest Clasico testul care va arăta dacă Real Madrid poate câștiga trofee cu dumneavoastră?". "The Special One" a respins ideea că trebuie să dovedească asta în meciul cu Barcelona și a răspuns cu optimism, făcând o promisiune: "Nu. Real Madrid cu Mourinho câștigă trofee".

Despre Lamine Yamal, unul dintre favoriții la Gala Balonului de Aur de luni, Jose Mourinho a spus: "Toți sunt foarte buni. Este la fel ca la Real Madrid. Nu am găsit nici măcar un jucător care să nu fie foarte bun. Este un jucător extraordinar. Una este respectul, alta este să-ți schimbi planurile sau să renunți la propria identitate. Nu vom face asta. Nici pentru el, nici pentru vreun alt adversar de mare valoare".

Chestionat și despre antrenorul rivalei, Hansi Flick, Mourinho a părut iritat: "Nu înțeleg de ce îmi puneți întrebări despre adversari. Este un antrenor foarte bun, face o treabă excelentă. Nu am ce să spun mai mult".

Jose Mourinho: "Real Madrid e departe de a fi un produs finit. Suntem la început"

Pe parcursul conferinței, Mourinho a subliniat ideea potrivit căreia Real Madrid nu este încă un produs finit și a cerut mai mult timp.

"Cei care acum o săptămână credeau că Barcelona ne poate învinge la scor cred același lucru și acum. Nu cred că asta se va schimba. Faptul că lumea vorbește frumos despre Barça nu mă deranjează. Sincer, sunt meciuri în care merită în mod evident să fie lăudați, pentru că fac lucruri foarte bune.

În cazul nostru, suntem priviți ca un produs finit. În fotbal, e greu să definești un produs finit. Dacă vorbiți despre noi ca despre o echipă aflată într-un stadiu avansat al construcției, noi lucrăm împreună de trei luni. Dacă scădem pregătirea de vară și pauza pentru echipele naționale, lucrăm de o lună și jumătate.

Suntem departe de a fi un produs finit. Suntem la început, într-o etapă preliminară, în care antrenorul își cunoaște echipa, analizează și dezvoltă strategii... Și jucătorii ajung să mă cunoască. Nu mi se pare corect să compari o astfel de echipă cu una care lucrează împreună de mai mult timp", a mai spus Mourinho.