Ladislau Boloni primeste o suma uriasa, chiar daca a fost demis de la Panathinaikos! Cati bani va incasa antrenorul roman 

Ladislau Boloni avea un contract cu Panathinaikos valabil pana in vara anului viitor.

Tehnicianul roman nu i-a impresionat pe greci cu stilul sau de joc, nici rezultatele nu au fost de partea lui, drept urmare oficialii lui Panathinaikos au ales sa il demita de pe banca tehnica. Panathinaikos a avut o singura victorie, trei infrangeri si patru remize in playoff-ul campionatului Greciei.

Ladislau Boloni a fost antrenorul echipei din Atena pentru sapte luni, iar luni conducerea lui Panathinaikos l-a anuntat pe roman ca i-a fost reziliat contractul.

Potrivit Vetbal Primeur, antrenorul roman va primi o despagubire in valoare de 100.000 euro din partea clubului.

"Abordarea fricoasa si superdefensiva a lui Laszlo Boloni a facut sa-si bata cuie in talpi in derby-ul cu AEK, un meci cu o mie de probleme. Nu rezultatul a fost problema, ci imaginea aratata cu un adversar care se afla in cea mai proasta forma posibila, cu jumatate de echipa indisponibila.

El insista ca jucatorii de la Panathinaikos sa se afle constant in spatele mingii si sa nu stie cum sa joace in fata unor adversari mai slabi valoric, facand greseli mari. Cea mai mare problema este inconstanta.

Romanul a declarat ca e nemultumit de cum s-a primit golul, dar nu a spus un cuvant ca PAO nu a avut macar o jumatate de ocazie. A transformat atacantii in mijlocasi, mijlocasii in fundasi, iar pe aparatori in prizonieri in propriul careu, de parca ar infrunta o echipa combinata dintre Bayern si City", a scris editorialistul Costas Goulis, pentru sport24.gr, dupa meciul dintre Panathinaikos si Aris Salonic, incheiat cu scorul de 1-1.

De asemenea, Ladislau Boloni a mai fost odata demis in acest sezon, pe cand activa la Gent. Tehnicianul in varsta de 68 de ani nu a rezistat decat 25 zile pe banca tehnica a belgienilor, dupa ce a fost extrem de contestat de jucatorii sai, dar si de jurnalisti.

