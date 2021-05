Infrangere dramatica pentru Boloni derby-ul cu AEK dupa un penalty ratat in prelungiri! Pe ce loc este Panathinaikos in campionat

Fostul selectioner nu o duce foarte bine in Grecia, dupa ce echipa sa a pierdut un nou meci.

Panathinaikos nu se regaseste in campionatul Greciei, iar echipa e aproape sa rateze si ultimul obiectiv al sezonului, dupa infrangerea din ultima etapa, 1-0, impotriva rivalei de la AEK Atena. Singurul gol al partidei a fost marcat de Petros Mantalos, in minutul 50.

Totusi, dramatismul a atins cote maxime, iar atacantul vazut la un moment dat in startul carierei ca fiind un super talent, Federico Macheda, a ratat un penalty in al cincelea minut de prelungiri, practic ducand sansele echipei antrenate de Boloni spre 0 in cursa pentru locurile de Cupe Europene.



Cu doua etape ramase de jucat, Panathinaikos ocupa locul 5, cu 52 de puncte, dupa campioana Olympiacos Pireu, 84 de puncte, PAOK Salonic, 64 de puncte, Aris Salonic, 59 de puncte si AEK Atena, 58 de puncte. Asteras Tripoli este ultima (locul 6) in clasamentul playoff-ului, cu 47 de puncte.