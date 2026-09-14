Ce lovitură pentru Kopic și Florentin Petre! Anunțul făcut în Polonia după trei eșecuri și o remiză

Ce lovitură pentru Kopic și Florentin Petre! Anunțul făcut în Polonia după trei eșecuri și o remiză Fotbal extern
SPORT.RO
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Zeljko Kopic și Florentin Petre, foștii antrenori de la Dinamo, și-ar putea încheia foarte rapid mandatul de la Wieczysta Cracovia, conform ultimelor informații apărute în Polonia.

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Instalat în urmă cu mai puțin de trei săptămâni la nou-promovata din Ekstraklasa, Zeljko Kopic ar putea fi deja demis, susține presa poloneză. Croatul ar fi primit un ultimatum din partea conducerii, iar deznodământul este așteptat vineri, la ultimul meci înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Kopic și Florentin Petre ar putea fi demiși de la Wieczysta Cracovia după următoarea etapă

Sub comanda lui Kopic, Wieczysta Cracovia a jucat trei meciuri în Ekstraklasa, înregistrând două eșecuri (0-2 cu Wisla Cracovia, 0-2 cu Pogon Szczecin) și o remiză (1-1 contra lui Zaglebie). În plus, noua echipă a fostului dinamovist a fost eliminată din Cupa Poloniei de o formație din liga a treia, Avia Swidnik, scor 1-3.

"Wieczysta Cracovia i-ar putea spune adio curând lui Zeljko Kopic", scrie Goal.pl, care citează o informație publicată de Lukas Gikiewicz. Fostul atacant de la FCSB, devenit analist și comentator la TVP Sport, susține că tehnicianul "își va juca postul" la următorul meci de campionat, cel de pe terenul lui Widzew Lodz, programat vineri seară.

În cazul unui nou rezultat negativ, Kopic și Florentin Petre ar urma să fie demiși chiar înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale.

De altfel, cei de la Wieczysta sunt recunoscuți pentru mandatele foarte scurte pe care le oferă antrenorilor. Kazimierz Moskal, predecesorul lui Kopic, care a obținut promovarea istorică în Ekstraklasa, a fost dat afară după doar patru etape în care a obținut trei puncte.

Ce a spus Zeljko Kopic după eșecul contra lui Pogon Szczecin

Wieczysta Cracovia a reușit o primă repriză bună pe terenul lui Pogon Szczecin, nimerind inclusiv bara. Echipa la care a fost titular Valentin Cojocaru s-a impus în repriza secundă după golurile lui Darko Churlinov (59') și Jordi Sanchez Ribas (90+3').

În ciuda unui nou eșec, Zeljko Kopic a evidențiat mai multe lucruri pozitive văzute în jocul echipei sale contra celor de la Pogon Szczecin.

"În primul rând, felicitări adversarilor. Am jucat solid în primele 45 de minute. Din punct de vedere defensiv, ne-am apărat bine, am avut ocaziile noastre și am reușit adesea să ducem mingea în ultima treime.

După pauză, Pogon a început să pună presiune, ne-a împins înapoi și a trimis multe mingi în careul nostru. În repriza a doua, prospețimea extremelor a făcut o diferență importantă și ne-a oferit oportunități de a ataca. Totuși, primul gol i-a dat avantaj lui Pogon, iar din acel moment a început un alt meci.

Evident, după acel gol ne-am deschis mult, pentru că voiam să egalăm. Am lăsat astfel mai multe spații adversarului, dar era necesar. În consecință, am primit și al doilea gol. Defensiv, am fi putut fi mai bine organizați, dar a fost un risc asumat.

În schimb, în ceea ce privește energia și spiritul arătate astăzi de echipă, nu am niciun reproș. Din aceste puncte de vedere, echipa a arătat bine", a spus Kopic, după meci.

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