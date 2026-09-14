Ce lovitură pentru Kopic și Florentin Petre! Anunțul făcut în Polonia după trei eșecuri și o remiză

Instalat în urmă cu mai puțin de trei săptămâni la nou-promovata din Ekstraklasa, Zeljko Kopic ar putea fi deja demis, susține presa poloneză. Croatul ar fi primit un ultimatum din partea conducerii, iar deznodământul este așteptat vineri, la ultimul meci înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Kopic și Florentin Petre ar putea fi demiși de la Wieczysta Cracovia după următoarea etapă

Sub comanda lui Kopic, Wieczysta Cracovia a jucat trei meciuri în Ekstraklasa, înregistrând două eșecuri (0-2 cu Wisla Cracovia, 0-2 cu Pogon Szczecin) și o remiză (1-1 contra lui Zaglebie). În plus, noua echipă a fostului dinamovist a fost eliminată din Cupa Poloniei de o formație din liga a treia, Avia Swidnik, scor 1-3.

"Wieczysta Cracovia i-ar putea spune adio curând lui Zeljko Kopic", scrie Goal.pl, care citează o informație publicată de Lukas Gikiewicz. Fostul atacant de la FCSB, devenit analist și comentator la TVP Sport, susține că tehnicianul "își va juca postul" la următorul meci de campionat, cel de pe terenul lui Widzew Lodz, programat vineri seară.

În cazul unui nou rezultat negativ, Kopic și Florentin Petre ar urma să fie demiși chiar înainte de pauza pentru meciurile echipelor naționale.

De altfel, cei de la Wieczysta sunt recunoscuți pentru mandatele foarte scurte pe care le oferă antrenorilor. Kazimierz Moskal, predecesorul lui Kopic, care a obținut promovarea istorică în Ekstraklasa, a fost dat afară după doar patru etape în care a obținut trei puncte.