Pentru a-i convinge pe cei de la Manchester City să renunțe la startul sud-american, Atletico Madrid a plătit o sumă de proporții: nu mai puțin de 95 de milioane de euro, compuși din 75 milioane sumă de transfer efectivă + 20 milioane în bonusuri.

Julian Alvarez a fost un adevărat pilon pentru Manchester City în sezonul trecut. Vârful a evoluat în 54 de partide și a reușit să înscrie de 19 ori. Mai mult, atacantul în vârstă de 24 de ani a reușit să ofere și 13 pase decisive.

Într-un interviu acordat pentru presa din Spania, atacantul argentinian a vorbit despre motivele care au stat în spatele alegerii făcute în urmă cu câteva luni.

"La City, de când am ajuns, au avut încredere în mine. Am jucat în multe partide, am marcat multe goluri, am câștigat trofee. A fost perfect. Iar dacă aș mai fi rămas, ar fi fost în regulă.

Întotdeauna am spus că sunt încântat de echipă, dar aveam nevoie de altceva. Ceva din interiorul meu îmi spunea că am nevoie de o altă provocare în carieră. Am simțit că aici (n.r. - Atletico Madrid) este locul în care mă pot dezvolta mai bine, să găsesc versiunea mea mai bună", a declarat jucătorul.

Atletico Madrid a dat lovitura



Atletico Madrid a încheiat prima fază a Ligii Campionilor la fotbal cu 53,5 milioane de euro venituri asigurate deja pentru merite sportive în noul format al competiţiei, după ce a câştigat şase dintre cele opt meciuri disputate şi a ocupat locul al cincilea în clasament, calificându-se direct în optimile de finală.

De asemenea, formaţia madrilenă şi-a suplimentat veniturile cu 9,3 milioane de euro în urma clasării pe locul al cincilea, plus alte 2 milioane pentru că se află în Top 8 în clasament. Atletico va încasa încă 11 milioane de euro după ce şi-a asigurat prezenţa în optimile de finală, unde aşteaptă o adversară ieşită din play-off, fază pe care o vor disputa echipele clasate între locurile 9 şi 24, printre care şi deţinătoarea trofeului, Real Madrid.



La ediţiile anterioare ale Ligii Campionilor, Atletico Madrid a câştigat 31,73 milioane de euro în sezonul 2017-2018, 85,65 milioane în 2018-2019, 91,454 milioane în 2019-2020, 75,060 milioane în 2020-2021, 98,079 milioane în 2021-2022, 63,515 milioane în 2022-2023 şi 85 milioane (cifră neoficială) în sezonul 2023-2024, când a ajuns până în sferturile de finală.