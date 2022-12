UPDATE Trei jucători prezenți cu naționala Australiei la Campionatul Mondial din Qatar, Matthew Leckie, Jamie Maclaren și Marco Tilio, au fost titulari la Melbourne City. Portughezul Nani, ex-Manchester United, a jucat titular la Melbourne Victory.

Știrea inițială

Derby-ul Melbourne City – Melbourne Victory, din A-League, a fost abandonat sâmbătă, după ce suporterii au invadat terenul şi portarul gazdelor, Tom Glover, a fost rănit.

Jocul a fost abandonat din motive legate de siguranţa jucătorilor, informează The Guardian.

City conducea cu 1-0, datorită golului marcat de Aiden O’Neill în minutul 11, în momentul în care au izbucnit incidentele, în minutul 22.

Suporterii ambelor echipe aruncau cu obiecte pirotehnice pe teren şi situaţia a escaladat în momentul în care o petardă a părut să îl lovească pe un cameraman al Channel 10 şi după ce Tom Glover a luat de pe gazon alt obiect pirotehnic şi l-a aruncat înapoi în tribună.

Suporterii au invadat atunci terenul. O găleată de metal folosită pentru strângerea petardelor şi fumigenelor a fost aruncată atunci către Glover şi l-a lovit în faţă.

Arbitrul, acoperit de praf provenit din găleată, a decis imediat ca jocul să fie suspendat şi jucătorii să părăsească terenul. Ulterior, partida a fost oprită definitiv.

Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe