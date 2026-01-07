La FC U Craiova din 2021, Bauza se află la al doilea împrumut succesiv. Mai întâi a fost cedat temporar la FC Baniyas, în Emiratele Arabe Unite, iar vara trecută a semnat cu Atletico Nacional, în Columbia, tot sub formă de împrumut.

Juan Bauza ar urma să se despartă de Atletico Nacional în această iarnă



Bauza a evoluat constant la Atletico Nacional, cea mai titrată echipă din Columbia, iar în decembrie și-a trecut în palmares și primul trofeu din carieră: Cupa Columbiei, după o finală contra lui Independiente Medellin, scor 1-0.



Mijlocașul argentinian este împrumutat de FC U Craiova la Atletico Nacional până în vară, cu opțiune de transfer definitiv în schimbul unei sume de aproximativ 2,5 milioane de euro.



Bauza nu numai că nu va fi transferat definitiv de Atletico Nacional, dar ar urma să își încheie prematur împrumutul, încă din această iarnă. "Nu face parte din planurile lui Nacional pentru 2026", au scris jurnaliștii de la Deportes RCN.



La începutul acestei săptămâni, Atletico Nacional s-a reunit pentru startul pregătirilor. Juan Bauza și-a făcut apariția în cantonament, însă a fost trimis imediat acasă după ce a prezentat simptome de gripă, anunță Semana.

