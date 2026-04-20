Juan Bauza schimbă echipa! A venit anunțul despre jucătorul ofertat și de FCSB

Împrumutat vara trecută la Atletico Nacional, Bauza a reușit 4 goluri și 4 pase decisive în 34 de meciuri, iar în decembrie a cucerit și primul său trofeu din carieră - Cupa Columbiei.

Juan Bauza se desparte de Atletico Nacional în această vară

Primele luni din 2026 au fost însă modeste pentru argentinianul care a jucat în România la FK Csikszereda și FC U Craiova. Bauza a fost lăsat mai mult în afara lotului și a strâns în total puțin peste 100 de minute pe parcursul a 7 partide.

Atletico Nacional are opțiunea de a-l cumpăra definitiv pe Juan Bauza de la FC U Craiova până la finalul lunii mai, însă clubul pare decis să nu activeze clauza respectivă, notează presa din Columbia.

"Bauza a sosit cu statutul de transfer important, însă nu s-a integrat niciodată complet în echipă. Deși a avut câteva momente promițătoare, rolul său în echipă s-a diminuat cu trecerea lunilor.

Împrumutul i se încheie în câteva săptămâni, iar surse din cadrul clubului susțin că se ia în calcul ca acesta să nu fie prelungit. Argentinianul își va căuta un nou club, după un împrumut care nu s-a ridicat la așteptările inițiale", a notat publicația Colombia.