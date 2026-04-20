Juan Bauza schimbă echipa! A venit anunțul despre jucătorul ofertat și de FCSB

Juan Bauza (29 de ani) se află în continuare sub contract cu FC U Craiova, formație exclusă de FRF din toate competițiile, însă argentinianul evoluează sub formă de împrumut la Atletico Nacional, în Columbia.

Împrumutat vara trecută la Atletico Nacional, Bauza a reușit 4 goluri și 4 pase decisive în 34 de meciuri, iar în decembrie a cucerit și primul său trofeu din carieră - Cupa Columbiei.

Juan Bauza se desparte de Atletico Nacional în această vară

Primele luni din 2026 au fost însă modeste pentru argentinianul care a jucat în România la FK Csikszereda și FC U Craiova. Bauza a fost lăsat mai mult în afara lotului și a strâns în total puțin peste 100 de minute pe parcursul a 7 partide.

Atletico Nacional are opțiunea de a-l cumpăra definitiv pe Juan Bauza de la FC U Craiova până la finalul lunii mai, însă clubul pare decis să nu activeze clauza respectivă, notează presa din Columbia.

"Bauza a sosit cu statutul de transfer important, însă nu s-a integrat niciodată complet în echipă. Deși a avut câteva momente promițătoare, rolul său în echipă s-a diminuat cu trecerea lunilor.

Împrumutul i se încheie în câteva săptămâni, iar surse din cadrul clubului susțin că se ia în calcul ca acesta să nu fie prelungit. Argentinianul își va căuta un nou club, după un împrumut care nu s-a ridicat la așteptările inițiale", a notat publicația Colombia.

Bauza, înapoi în România? FCSB l-a dorit în trecut

Bauza are contract până în 2027 cu FC U Craiova, însă cel mai probabil va fi cedat definitiv la o altă echipă în această vară. Adrian Mititelu anunța recent că nu este exclus ca argentinianul să joace din nou în România, la un club important din Superliga.

În trecut, și FCSB s-a interesat de Juan Bauza, după cum anunța Mititelu.

"Bauza are o ofertă din România. Și sunt întrebări foarte multe de afară, dar numai întrebări. Oferta din România nu poate fi acceptată, deşi e foarte generoasă. Da, de la FCSB. E mai mare decât cea pentru Compagno (n.r - 1,5 milioane de euro), dar nu o pot accepta indiferent de ce sumă mi-ar da", spunea Mititelu, în 2023.

