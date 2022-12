Jose Mourinho, selecționerul Portugaliei? Anunțul făcut de jurnaliștii italieni despre decizia antrenorului lui AS Roma

Odată cu plecarea lui au apărut diferite variante de posibili înlocuitori, dar cel mai întâlnit nume a fost cel al lui Jose Mourinho.

Tehnicianul portughez este în prezent antrenor la AS Roma, alături de care a câștigat trofeul UEFA Europa Conference League, însă ar fi fost contactat deja de oficialii Federației din Portugalia în vederea preluării naționalei.

După ce a prezentat informația potrivit căreia portughezii încearcă să-l convingă pe ”The Special One” să accepte oferta de a deveni selecționer și i-au pregătit deja un contract valabil până în 2026, jurnalistul italian Nicolo Schira a revenit cu detalii noi despre situația tehnicianului portughez.

Potrivit mesajului postat de acesta pe contul oficial de Twitter, Jose Mourinho nu intenționează să accepte oferta venită din partea portughezilor.

