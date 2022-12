Jose Mourinho ar putea pleca de la AS Roma! Unde este dorit neapărat

Portughezii au fost eliminați de Maroc încă din sferturile competiției, scor 1-0, iar naționala ar căuta acum un nou selecționer. Prima variantă este Jose Mourinho, care în prezent o pregătește pe AS Roma.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că portughezii încearcă să-l convingă pe ”The Special One” să accepte oferta de a deveni selecționer și i-au pregătit deja un contract valabil până în 2026, adică până după Campionatul Mondial care va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada.

