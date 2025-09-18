Portughezul s-a despărțit la sfârșitul lunii august de Fenerbahce după 62 de meciuri, unde a înregistrat o medie de 2,02 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Jose Mourinho, prezentat la noua echipă: ”Bine ai venit, mister!”



Marți seară, Benfica a pierdut cu Qarabag în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League, scor 2-3, iar conducerea a luat decizia de a-l demite pe Bruno Lage.



Joi, Jose Mourinho a semnat cu Benfica și a fost prezentat oficial la clubul care se situează pe a patra poziție în campionatul Portugaliei cu 10 puncte.



”Bine ai venit, mister Jose Mourinho”, a scris Benfica pe rețelele social media.

