OFICIAL Jose Mourinho, prezentat la noua echipă: ”Bine ai venit, mister!”

Jose Mourinho, prezentat la noua echipă: &rdquo;Bine ai venit, mister!&rdquo; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul a revenit oficial în fotbal!

TAGS:
Jose Mourinho
Din articol

Portughezul s-a despărțit la sfârșitul lunii august de Fenerbahce după 62 de meciuri, unde a înregistrat o medie de 2,02 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Jose Mourinho, prezentat la noua echipă: ”Bine ai venit, mister!”

Marți seară, Benfica a pierdut cu Qarabag în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League, scor 2-3, iar conducerea a luat decizia de a-l demite pe Bruno Lage.

Joi, Jose Mourinho a semnat cu Benfica și a fost prezentat oficial la clubul care se situează pe a patra poziție în campionatul Portugaliei cu 10 puncte.

”Bine ai venit, mister Jose Mourinho”, a scris Benfica pe rețelele social media.

Ultima echipă pe care Mourinho a antrenat-o în Portugalia a fost FC Porto, în perioada 2002 - 2004, cu care a câștigat UEFA Champions League după un sezon formidabil în care și-a câștigat și titulatura de ”The Special One”.

AS Roma, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter Milano și Leiria sunt cluburile pe care Mourinho le-a mai dirijat de-a lungul carierei sale de antrenor.

În 2000, lusitanul a stat și pe banca Benficăi pentru 10 meciuri. După 25 de ani, Mourinho a revenit la cârma echipei din Lisabona.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK
ARTICOLE PE SUBIECT
Pariul lui Marian Iancu: &rdquo;Face 30 de puncte și &icirc;și revine la forma veche&rdquo;
Pariul lui Marian Iancu: ”Face 30 de puncte și își revine la forma veche”
ULTIMELE STIRI
Ben Shelton, forțat să se retragă de la Tokyo, după ce a părăsit US Open &icirc;n lacrimi
Ben Shelton, forțat să se retragă de la Tokyo, după ce a părăsit US Open în lacrimi
Elias Charalambous, pe făraș la FCSB?! &rdquo;O mare parte din vină o au și antrenorii!&rdquo;
Elias Charalambous, pe făraș la FCSB?! ”O mare parte din vină o au și antrenorii!”
Pariul lui Marian Iancu: &rdquo;Face 30 de puncte și &icirc;și revine la forma veche&rdquo;
Pariul lui Marian Iancu: ”Face 30 de puncte și își revine la forma veche”
Dănciulescu, nemilos cu FCSB: Rar joacă 11 la 11! Cei patru fotbaliști care nu sunt de nivelul campioanei
Dănciulescu, nemilos cu FCSB: "Rar joacă 11 la 11!" Cei patru fotbaliști care nu sunt de nivelul campioanei
Leo Messi, gata să semneze! Argentinienii au dezvăluit c&acirc;nd urmează anunțul oficial
Leo Messi, gata să semneze! Argentinienii au dezvăluit când urmează anunțul oficial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe &rdquo;Johan Cruyff Arena&rdquo; la golurile lui Inter

Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe ”Johan Cruyff Arena” la golurile lui Inter

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Să vină banii la Rapid! Suma &icirc;ncasată de la FIFA pentru Andrei Borza. Victor Angelescu a explicat tot

Să vină banii la Rapid! Suma încasată de la FIFA pentru Andrei Borza. Victor Angelescu a explicat tot

Asta e ținta lui Gigi Becali la FCSB: 13.000.000&euro; dintr-un foc!

Asta e ținta lui Gigi Becali la FCSB: 13.000.000€ dintr-un foc!

Spania, OUT de la Cupa Mondială din 2026? Ibericii amenință că vor boicota competiția

Spania, OUT de la Cupa Mondială din 2026? Ibericii amenință că vor boicota competiția

E Willy Fog de Rom&acirc;nia! Atacantul, amintiri fabuloase din carieră: Măncau șobolani la rotisor / Am zburat &icirc;n papuci, aveam doar tricoul de pe mine

E Willy Fog de România! Atacantul, amintiri fabuloase din carieră: "Măncau șobolani la rotisor" / "Am zburat în papuci, aveam doar tricoul de pe mine"

CITESTE SI
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, &icirc;n onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

stirileprotv Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom &icirc;ncă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

stirileprotv După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!