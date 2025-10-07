Jordi Alba și-a anunțat retragerea din fotbal

În cursul zilei de marți, Jordi Alba a postat un videoclip pe rețelele sociale în care a anunțat că va pune punct carierei de fotbalist la finalul acestui sezon.



"A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viața mea. Am decis să îmi închei cariera de fotbalist profesionist la finalul acestui sezon.



Am luat această decizie cu deplină convingere, pace și bucurie. Mi-am făcut întotdeauna meseria cu pasiune, iar acum e momentul potrivit să încep un nou capitol în viață", a spus Jordi Alba.