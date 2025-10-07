OFICIAL Jordi Alba și-a anunțat retragerea din fotbal! Inter Miami pierde încă un nume uriaș

Jordi Alba și-a anunțat retragerea din fotbal! Inter Miami pierde încă un nume uriaș
Jordi Alba (36 de ani), fundașul spaniol al lui Inter Miami, și-a anunțat retragerea din fotbal la finalul sezonului în curs.

Inter Miamijordi albafc barcelona
Jordi Alba și-a anunțat retragerea din fotbal

În cursul zilei de marți, Jordi Alba a postat un videoclip pe rețelele sociale în care a anunțat că va pune punct carierei de fotbalist la finalul acestui sezon.

"A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viața mea. Am decis să îmi închei cariera de fotbalist profesionist la finalul acestui sezon.

Am luat această decizie cu deplină convingere, pace și bucurie. Mi-am făcut întotdeauna meseria cu pasiune, iar acum e momentul potrivit să încep un nou capitol în viață", a spus Jordi Alba.

Crescut în academia Barcelonei, Jordi Alba a petrecut 11 sezoane la prima echipă a catalanilor, acolo unde a devenit unul dintre fotbaliștii emblematici ai clubului de pe Camp Nou. Fundașul stânga a strâns 459 de meciuri în tricoul Barcelonei și a cucerit 18 trofee, printre care Liga Campionilor și șase titluri în LaLiga.

Campion european cu Spania în 2012, Jordi Alba a strâns 93 de meciuri la echipa națională, de la care s-a retras în 2023.

În vara anului 2023, Jordi Alba a decis să semneze cu Inter Miami, club din MLS la care evoluează alți foști jucători emblematici ai Barcelonei, precum Lionel Messi, Sergio Busquets sau Luis Suarez.

Recent, Sergio Busquets (37 de ani) și-a anunțat și el retragerea din fotbal la finalul acestui sezon.

