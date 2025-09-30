VIDEO Măcel la Mondialul Under 20 după fix 666 de pase! În minutul 7 era deja 3-0, iar la pauză tabela arăta 7-0

Măcel la Mondialul Under 20 după fix 666 de pase! &Icirc;n minutul 7 era deja 3-0, iar la pauză tabela arăta 7-0 Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

SUA și Noua Caledonie au fost adversare în primul lor meci de la U-20 World Cup.

U-20 World CupCampionatul Mondial Under 20SUANoua CaledonieBenjamin Cremaschi
Reprezentativa Statelor Unite ale Americii a zdrobit modesta selecționată din Noua Caledonie în debutul celor două naționale la Campionatul Mondial Under 20, 9-1 pe Estadio El Teniente din Rancagua, Chile.

În minutul 7 era deja 3-0, iar - dincolo de scor - statisticile de la final sunt de-a dreptul stupefiante.

Să le luăm pe rând! Marcatorii au fost Benjamin Cremaschi (2, 4 și 37), Niko Tsakiris (7), Frankie Westfield (28), Nolan Norris (35 și 44) pentru 7-0 în prima repriză, iar după pauză au mai înscris Taha Habroune (68) și Cole Campbell (73), respectiv Wapae Antoine Rene Simane (70).

Americanii au avut 78% posesie, 29 de șuturi spre poartă, 13 șuturi pe poartă și exact 666 de pase pe toată durata partidei!

SUA a stabilit astfel cu acest prilej două recorduri: cele mai multe goluri marcate și cea mai mare diferență de scor într-un meci de CM U-20.

Pentru SUA urmează însă în Grupa E un meci serios, împotriva Franței, în timp ce nefericiții din Noua Caledonie, parașutați de FIFA la turneul final, vor juca împotriva Africii de Sud.

Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

FIFA testează cartonașul verde la Cupa Mondială U20 care a debutat de câteva zile în Chile.

Cartonașul verde și-a făcut apariția în premieră la o competiție masculină oficială duminică, la meciul Maroc - Spania 2-0, disputat la Cupa Mondială U20.

Spre deosebire de cartonașele obișnuite, cel verde poate fi folosit exclusiv de antrenori. Prin arătarea cartonașului verde spre arbitru, tehnicienii pot solicita revederea unei faze la monitorul VAR.

Așa s-a întâmplat la meciul disputat duminică. Mohamed Ouahbi, selecționerul naționalei U20 a Marocului, a arătat cartonașul verde în minutul 78, când arbitrul a dictat un penalty pentru Spania. Centralul a fost apoi obligat să meargă la monitorul VAR și să revadă faza.

După câteva zeci de secunde în care a revăzut faza, arbitrul a decis să anuleze penalty-ul și să arate galben pentru simulare fotbalistului spaniol, scrie RMC Sport.

"Știam că nu a fost penalty. Am fost destul de aproape de fază și mi-am dat seama. Chiar dacă n-ar fi fost penalty, tot mi-aș fi folosit cartonașul verde pentru că acum am această posibilitate", a spus selecționerul Marocului, Mohamed Ouahbi, potrivit As.

Cartonașul verde, parte din Football Video Support (FVS) - o alternativă a VAR - a mai fost testat anterior la competiții de juniori și la Mondialul feminin U20. Sistemul este asemănător cu cele ale "challenge-urilor" din sporturile americane sau din tenis. Antrenorii pot solicita de două ori pe meci revederea unei faze controversate care implică un gol, un penalty sau un cartonaș roșu.

