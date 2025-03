Juri Cisotti, sub lupa lui Dorinel Munteanu: "Nu îl va destabiliza". Cât câștiga în Liga 3, în 2022

CF Saksan Ceadîr-Lunga - FC Florești, meci disputat în week-end la Cricova în cadrul Ligii 1, faza II din campionatul Republicii Moldova (echivalentul play-off-ului de promovare în Super Ligă), s-a încheiat cu un neverosimil 19-0 pentru gazde!

Eroul meciului a fost un puști de doar 17 ani, internaționalul de juniori moldovean Bogdan Musteață, care a înscris nu mai puțin de opt goluri, două dintre ele în același minut, 21!

Alți doi ”găgăuzi” (oficial, echipa se numește Saksan Futbol Takimi), Ștefan Mocanu și Ovidiu David, au semnat fiecare câte o dublă în două minute, 44-45 și, respectiv, 66-67.

Explicația pentru scorul horror? În această lună, întreg staff-ul tehnic al clubului FC Florești, condus de Nicolae Țurcan, directorul sportiv Vadim Cemîrtan și toți jucătorii care au evoluat la echipă în Faza I din Super Ligă au plecat de la ultima clasată din Moldova, iar în lot au rămas doar juniorii clubului.

FC Florești a încheiat prima fază din Super Ligă pe ultimul loc, cu un singur punct obținut în cele 14 etape, iar golaverajul codașei din campionatul Moldovei era unul dezastruos: 0-59!

Caseta meciului CF Saksan - FC Florești 19-0



Au marcat: Artur Sprinsean (17, 27, 46), Bogdan Musteață (21, 21, 25, 32, 41, 65, 69, 72), Ștefan Mocanu (44, 45), Ovidiu David (66, 67), Nichita Lipcan (74), Nicolae Țelic (77, 88), Alexandr Ghinaitis (90)

Saksan: C. Leu - Gonța, Sprinsean (A. Ghinaitis, 56), Mardari (căpitan), Țelic, Mocanu (O. David, 56), Șilcenco (Lipcan, 56), A. Ursu, C. Țap, B. Musteață, D. Andreiciu (C. Pruteanu, 56).

Rezerve: Socolov.

FC Florești: A. Stratulat - I. Lupașco, Meleca, P. Țurсan (N. Levcenco, 46), S. Larionov (Stratulat, 46), Vartan, Sclifos (Franțujan, 46), T. Carabeț (căpitan), Paladi, Medusevscii (Puşcarenco, 70), Rogoja.

Rezerve: -

Arbitru: O. Stoianov.

Cricova, stadionul sătesc.

VIDEO AICI

Info și foto: FMF, MoldFootball Divizia-A