Valente a debutat pentru Olanda și nu mai poate juca pentru Italia

Luciano Valente a debutat pentru naționala Olandei, în meciul cu Letonia, fiind introdus în teren de Ronald Koeman, în minutul 79, în locul lui Xavi Simons. După ce a jucat pentru "Oranje", acesta nu va mai fi eligibil să evolueze pentru Italia.



Mijlocașul ofensiv are tată italian și mamă olandeză și a evoluat pentru reprezentativele U19 și U20 ale Italiei, înainte să răspundă convocării la echipa de tineret a Olandei, în martie 2025, înscriind primul său gol chiar împotriva României U21, într-o victorie cu 2-0. Ulterior, a participat la Europeanul U21, unde a ajuns până în semifinale.



KNVB a forțat debutul acestuia, în condițiile în care jucătorul ar fi dorit de mai multe echipe din Bundesliga și Premier League, iar cota sa urmează să explodeze în următorii ani, iar interesul italienilor să de mărească.



Feyenoord l-a transferat de la Groningen

Luciano Valente (22 de ani / 189 cm) este născut la Groningen și s-a format la juniorii cluburilor GVAV-Rapiditas și FC Groningen. La nivel de seniori a fost legitimat la FC Groningen (2022-2025) și Feyenoord (2025-prezent), ultima plătind 6.8 milioane de euro pentru transferul său.

Poate juca ca mijlocaș central, mijlocaș central ofensiv și extremă stânga și este cotat la 10 milioane de euro. În acest sezon, acesta a bifat 18 prezențe și un gol pentru echipa de club, ocupanta locului secund în Eredivisie. Tatăl său, Roberto Valente, este originar din Roma și deține o pizzerie în Haren, un cartier al orașului Groningen.

