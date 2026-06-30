Italia a început perfect Europeanul U19! Competiția e transmisă în direct pe VOYO

Italia a început perfect Campionatul European Under-19, iar ucrainenii au dat cel mai frumos gol în competiția care este transmisă în exclusivitate pe platforma VOYO.

Italia nu a avut emoții cu Serbia. Tinerii italieni au câștigat cu 2-0. Printre marcatori s-a aflat și fostul coleg al dinamovistului Duțu la academia lui Milan.

Ucraina e pe primul loc în grupa Italiei. Ucrainenii au trecut cu 3-1 de Croația. Un puști de la Dinamo Kiev a dat golul serii.

Europeanul Under-19 continuă pe VOYO. Miercuri se joacă Danemarca - Spania și Țara Galilor - Germania.