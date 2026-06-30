Nemții l-au anunțat pe înlocuitorul lui Julian Nagelsmann: ”Este pregătit!”

După o primă repriză controlată de Mannschaft, naționala Paraguayului a intrat la vestiare în avantaj, după un gol marcat de Enciso în minutul 42. Nemții au egalat în minutul 54, cu un gol marcat de Kai Havertz, iar meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde paraguayenii au avut câștig de cauză.

Jurgen Klopp, gata să preia naționala Germaniei

După un nou turneu final dezamăgitor, Julian Nagelsmann a fost criticat în Germania pentru prestația naționalei și se vorbește din ce în ce mai mult despre plecarea antrenorului.

La finalul meciului, întrebat dacă va părăsi banca naționalei, Nagelsmann a anunțat că nu are de gând să facă acest lucru și a transmis că speră că Federația Germană de Fotbal se va baza în continuare pe serviciile sale.

Jurnalistul german de la Sky Sport, Patrick Berger, a dezvăluit că în cadrul federației din Germania se discută intens despre viitorul naționalei, iar primele conversații au avut loc în toiul nopții.

Bernd Neuendorf, președintele DFB (n.r. Federația Germană de Fotbal), a anunțat că se vor produce schimbări masive la naționala Germaniei după dezastrul de la Cupa Mondială.

”În zilele următoare, vom analiza împreună la rece motivele pentru care echipa nu a reușit să-și valorifice potențialul existent și nu s-a ridicat la nivelul propriilor așteptări și al așteptărilor fotbalului german.

Nu putem și nu vrem să revenim pur și simplu la normalitate în ceea ce privește următoarele provocări, după o lovitură atât de devastatoare”, a spus președintele DFB.

Berger a anunțat că, în ciuda declarațiilor făcute la Magenta TV, postul unde activează ca analist sportiv pe perioada Cupei Mondiale, Jurgen Klopp ar accepta o ofertă a Federației Germane de Fotbal dacă aceasta va veni.