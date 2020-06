Ironii la adresa lui Messi chiar in ziua in care implineste 33 de ani! "Eu am fost cel mai bun de pe teren, desi Messi juca si el!" 

Stephen Ireland a povestit ca ar fi putut ajunge la Barcelona in 2009, cand presedintele catalanilor l-a imbratisat, numindu-l "superman". Atunci irlandezul a jucat impotriva lui Messi, considerand ca a reusit sa-i citeasca gandurile.

"Am jucat impotriva Barcelonei si am fost cel mai bun jucator pe teren. Messi juca si el. Era intr-una dintre cursele sale nebunesti si eu m-am gandit doar ca trebuie sa ma ocup de el. I-am facut pe plac, reusind o abordare uimitoare.

De 4 sau 5 ori i-am citit pasele si i le-am interceptat. Era frumos, chiar frumos, sa fiu acolo cu el. In astfel de meciuri, suntem mai atenti, incercam mai mult. Alergam mai repede, vedem mai multe. Eu sunt construit pentru asta", a declarat Ireland pentru publicatia The Athletic.

Mijlocasul in varsta acum de 33 de ani a fost de-a lungul timpului legitimat la Manchester City, Aston Villa, Newcastle United, Stoke City si Bolton Wanderers.

???? Stephen Ireland: “We played against Barca and I was the best player on the pitch by a country mile. Messi was playing.

“There were four or five times when I read his passes and intercepted them. I went round him. I gave him the eyes and went a different way."

[The Athletic] pic.twitter.com/cRJtn6Xha0