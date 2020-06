Messi s-a facut baiat RAU! Faultul de ROSU care a trecut NEOBSERVAT! Intrare criminala a argentinianului in meciul cu Bilbao: "Trebuia eliminat!"

Barcelona s-a impus pe teren propriu in fata lui Bilbao, scor 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Rakitic.

Un moment controversat a avut loc in minutul 69, cand Leo Messi si-a calcat un adversar cu crampoanele pe glezna, insa nu a vazut nici macar un cartonas galben.

"Trebuia sa ajunga mai repede la vestiare", au scris spaniolii de la Marca.

Starul argentinian i-a cerut scuze lui Alvarez pentru intrarea urata, insa 3 minute mai tarziu ii pasa decisiv lui Rakitic pentru golul victoriei.

Barcelona este noul lider din La Liga, cu 68 de puncte dupa 31 de jocuri. Real Madrid este la 3 puncte in spate si va primi astazi vizita Mallorcai.

At this point, Messi can slap a player on the pitch and the game will continue pic.twitter.com/jWq3PSOum1