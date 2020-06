Singurul mod in care il poti "opri" pe Leo Messi! Imaginea zilei vine din Spania! Cum a aratat zidul Sevillei la o lovitura libera 

Barcelona a remizat in deplasarea de la Sevilla, 0-0.

Meciul dintre Barcelona si Sevilla a fost echilibrat, ambele echipe au avut ocazia sa deschida scorul, insa partida s-a incheiat cu o remiza alba. Cu toate astea, imaginea zilei vine din timpul meciului. :)

Mai exact, de la o lovitura libera pe care Leo Messi se pregatea sa o execute. Starul argentinian este unul dintre cei mai buni marcatori din lovituri libere din La Liga, iar adversarii sai cauta metode 'inedite' prin care sa il impiedice sa inscrie.

In meciul de aseara, in timpul unei lovituri libere periculoasa, zidul Sevillei a fost cel care a atras atentia. In spatele celor 4 jucatori din zid, un alt jucator de-al gazdelor s-a intins pe jos cu intentia de a stopa lovitura lui Messi.