Manchester City – Real Madrid (2-3) a fost un meci spectaculos, încheiat însă cu un scenariu așteptat de toată lumea: înfrângerea englezilor. Pentru că, în acest sezon, pe City a cam bătut-o orice formație care a fost în stare să profite de marea problemă a echipei despre care sport.ro a scris aici.

Ajuns în fața ziariștilor, în conferința sa de după partida de pe „Etihad“, în turul play-off-ului optimilor Ligii Campionilor, Guardiola a trebuit să dea explicații pentru încă o partidă catastrofală. Doar că, de această dată, managerul spaniol de 54 de ani a fost nevoit să recunoască un adevăr dureros: nici el n-are vreo explicație pentru inabilitatea echipei sale de a păstra un rezultat favorabil până la final!

În acest sezon, în mod repetat, Manchester City a fost în avantaj, până în ultimele secvențe ale unor partide, dar a părăsit terenul învinsă, cu goluri încasate în ultimele minute. Ceea ce s-a întâmplat și marți, în meciul cu Real, pierdut cu două goluri luate în minutele 86 și 90+2!

„Nu pot să explic această prăbușire din meciul cu Real. Am avut rezultatul de 2-1 în mână, dar n-am putut să ne ținem de el. Și, din păcate, în multe meciuri am avut 2-1 pe tabelă și am pierdut, la final. De fapt, cu Feyenoord, am avut chiar 3-0 și am făcut 3-3. Dar au fost și alte meciuri similare. Cu Brentford, cu Manchester United. Au fost multe meciuri în care am cedat pe final. E o situație foarte dificilă tocmai pentru că s-a tot repetat“, a spus Guardiola.

Acesta a fost întrebat apoi despre discursul său din vestiar, povestit de John Stones, după cum sport.ro a scris aici. Managerul lui City a negat însă că ar fi aruncat toată vina pe elevii săi.

„N-am nicio problemă în a accepta ce se întâmplă. Să dau vina pe un jucător ar fi ridicol. Toți suntem de vină, începând cu mine. Dar, bineînțeles, și jucătorii sunt vinovați. Ei își doresc, aleargă pe teren, muncesc, dar realitatea e că n-avem stabilitatea necesară în momentele cruciale“, a adăugat Guardiola.