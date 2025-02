Deţinătoarea trofeului a fost condusă de două ori, dar a reuşit o "remontada" spectaculoasă în ultimele zece minute, marcând de două ori.

Manchester City a deschis scorul prin Erling Haaland (19), după o minge aşezată perfect de Gvardiol. Ederson nu a mai putut face nimic la reluarea stângace a lui Kylian Mbappe (60), la pasa lui Dani Ceballos.

În minunul 77, Ceballos l-a faultat în careu pe Phil Foden, iar Erling Haaland a transformat penalty-ul acordat (80).

Finalul a fost catastrofal pentru campioana Angliei, care a comis greşeli sancţionate dur de echipa pregătită de Carlo Ancelotti. Mai întâi, o degajare greşită a lui Ederson (86) a pus-o pe Real în poziţie de contraatac, şutul lui Vinicius l-a lovit pe brazilian, iar Brahim Diaz a trimis în poartă. Oaspeţii au dat lovitura în minutele de prelungire (90+2), după noi erori ale gazdelor, Jude Bellingham reluând în plasă mingea trimisă de Vinicius pe lângă Ederson.

Ce a declarat Vinicius după victoria cu Manchester City

Fanii de pe Etihad nu au uitat de scandalul iscat la gala de decernare a Balonului de Aur, atunci când Rodri a fost marele câștigător.

La duelul din play-off, suporterii lui Manchester City au realizat un banner imens în care Rodri apare ținând în mână Balonul de Aur și pe care era scris mesajul ”Nu îți mai plânge de milă”, un mesaj direct pentru Vinicius Junior, care a avut o reacție pe acest subiect, după meci.

"Am văzut banner-ul, când suporterii adverși fac ceva de acest gen, îmi dau mai multă putere să evoluez foarte bine și asta am făcut. Știu istoria noastră, tot ceea ce am realizat în această competiție.

Am făcut un meci bun, ne-am apărat foarte bine, nu contează cine a marcat, suntem aici pentru a crea lucruri mărețe în acest tricou, să o punem pe Madrid în top.

Nu știu nimic, nu a vorbit nimeni cu mine (n.r. - despre ofertele din Arabia Saudită). Am discutat cu președintele și sper să rămân aici pentru mult timp, vreau să fac istorie", a declarat brazilianul.