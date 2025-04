La pauză, tabela de scor arăta deja 2-0 în favoarea echipei antrenorului român, după golurile marcate de Konstantelias (minutul 5) și Camara (minutul 11).

Răzvan Lucescu: ”M-am săturat să explic aceeași situație de fiecare dată!”

Olympiakos a redus din diferență în minutul 52, după un autogol al lui Michailidis. PAOK a rămas în zece jucători după eliminarea lui Camara, în minutul 74, dar elevii lui Răzvan Lucescu a reușit să mențină avantajul pe tabelă.

La finalul meciului, Răzvan Lucescu și-a lăudat elevii pentru atitudinea avută în fața liderului din campionat. Întrebat ce s-a schimbat la echipă în ultima perioadă, având în vedere că se observă o schimbare în bine la PAOK, antrenorul român a răbufnit și s-a plâns din cauza programului aglomerat al echipei.

”M-am săturat să explic aceeași situație de fiecare dată. Numărul meciurilor pe care le jucăm în fiecare an este prea mare, iar energia mentală pe care acest proces îl consumă este enormă, de la faptul că nu dormi din cauza deplasărilor la pregătiri. Este evident că atunci când suntem la același nivel cu celelalte echipe, adică să avem același număr de meciuri, fără jocuri în timpul săptămânii, lucrurile sunt diferite, avem mai multă prospețime.

Este clar că există o schimbare la echipă, dar întâlnim echipe care au același ritm la antrenamente și meciuri. Nu este ca și cum noi jucăm, iar ei nu au mai jucat până acum. Asta este realitatea. În ceea ce privește adaptarea jucătorilor, fiecare are nevoie de o perioadă diferită. (...)

Cred că am meritat victoria. Am arătat un spirit de luptă de la început. Am interpretat foarte bine situațiile și, chiar dacă am avut un jucător mai puțin pe teren, am fost foarte disciplinați. Spiritul de luptă al jucătorilor a ieșit la suprafață și am reușit să câștigăm”, a spus Răzvan Lucescu.

Clasamentul din play-off-ul campionatului Greciei