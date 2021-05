BREAKING NEWS | Carragher a fost atacat cu petarde pe Old Trafford! Reactia legendei lui Liverpool: "Vor fi mereu idioti care strica totul!" Un steward a fost ranit

Sute de fani de-ai lui Manchester United au intrat pe Old Trafford cu doua ore inaintea derby-ului cu Liverpool. Meciul a fost in cele din urma amanat.

La pranz, mii de oameni s-au adunat in fata stadionului pentru a protesta contra patronilor americani. Familia Glazer a inscris clubul in Super Liga, spre furia suporterilor lui United.



Desi protestul a fost in general pasnic, au existat si incidente. Expertul Sky Sports Jamie Carragher, o legenda a rivalei Liverpool, a fost tinta unui atac cu petarde. Un om de ordine s-a ales cu o taietura oribila pe fata si a avut nevoie de ajutor medical de urgenta.

Rugat sa comenteze pe marginea dupa-amiezei nebune de la Manchester, Carragher a avut un comentariu care a devenit viral: "Suporterii s-au unit saptamana trecuta, dupa ce Super Liga a fost anuntata. Protestul de azi a fost pasnic, dar mereu vor fi idioti care vor strica totul. Stirile vor fi despre ei, si nu despre restul lucrurilor intamplate".

Brilliant from Jamie Carragher. Has to be said. pic.twitter.com/A2YIsKcOj2 — The Elite Pundit (@TheElitePundit) May 2, 2021