Presa engleza face anuntul! Ce risca Manchester United, dupa ce suporterii au patruns pe stadion si au dus la amanarea derby-ului cu Liverpool

Meciul dintre Manchester United si Liverpool trebuia sa se dispute duminica, insa nu s-a mai jucat din motive de securitate.

Fanii echipei din Manchester nu ii mai suporta pe patronii americani ai echipei, familia Glazer, si au profitat de tot scandalul cu Super Liga pentru a-si exprima din nou dezaprobarea fata de acestia si le cer vanzarea clubului de urgenta, intr-un mod imperativ.

Suporterii au patruns pe stadion, dupa ce la inceput au protestat doar in afara acestuia, si au produs haos in interiorul arenei, incalcand practic orice regula de distantare sociala si de igiena, cand au patruns pe gazon si au pus mana pe mingile de joc sau pe fanioanele de la marginea terenului. Manchester United e acuzata ca nu a putut sa asigure securitatea pentru acest meci, iar ca urmare ar putea sa fie depunctata de federatia engleza, anunta Daily Mail.

Ramane de vazut ce se va decide in cazul partidei, insa pentru echipa antrenata de Klopp punctele conteaza foarte mult, iar avand in vedere forma celor doua formatii, era destul de dificil pentru Salah si compania sa invinga pe Old Trafford.