Liverpool a primit doua goluri in prelungiri, dar a fost salvata de VAR de la infrangere! Echipa lui Klopp pierde "teren" in lupta pentru locurile de Champions League

Liverpool a terminat 1-1, pe Anfield, contra celor de la Newcastle.

Echipa pregatita de Jurgen Klopp spera sa treaca pe locul 4 cu o victorie in fata celor de la Newcastle, insa a avut parte de un final de infarct. Dupa ce a deschis scorul in minutul 3, prin Mohamed Salah, Liverpool a dominat partida si a avut mai multe ocazii mari de a marca, insa nu a reusit sa se desprinda.

Pe final, elevii lui Steve Bruce au prins curaj si au avut cateva situatii periculoase la poarta "cormoranilor", reusind sa marcheze prima data in minutul 90+2, golul fiind insa anulat dupa consultarea VAR. Salah si compania au crezut ca pericolul a trecut si ca vor mai rezista in cele 120 de secunde ramase, insa, Joe Willock, fotbalistul imprumutat de la Arsenal, a egalat in minutul 90+5, dupa o deviere in careu a lui Dwight Gayle.

Sutul lui Willock a fost deviat de Kabak, iar Alisson nu a putut interveni si Liverpool a pierdut doua puncte extrem de importante la ultima faza a meciului. Echipa pregatita de Jurgen Klopp ramane pe locul 6, la un punct in spatele celor de la West Ham si Chelsea, care vor juca intre ele in aceasta etapa.