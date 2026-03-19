Fundașul roș-albaștrilor a fost transferat de către FCSB de la Kaizer Chiefs și în primele două sezoane petrecute la echipa lui Gigi Becali a impresionat.

Siyanda Xulu și-a dorit să ajungă în Liga 2

În al treilea său sezon la FCSB lucrurile au fost diferite, iar Ngezana nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor. De fapt, sud-africanul nu s-a mai regăsit, iar forma sa a fost în nota echipei, care nu a reușit să se califice în play-off.

Recent, fostul coechipier al lui Ngezana de la Kaizer Chiefs, Siyanda Xulu, a dezvăluit că a fost aproape de un transfer în România și i-a cerut sfaturi lui Ngezana. Xulu a fost aproape să semneze în Liga 2, cu Unirea Ungheni sau ASA Târgu Mureș.

”Am fost de două ori în România în 2025. Motivul pentru care eram dispus să joc acolo în liga secundă era că nu mai fusesem activ de aproape un an, voiam să-mi recapăt forma fizică prin meciuri competitive, astfel încât să-mi dau o șansă pentru a prinde din nou lotul Africii de Sud în perspectiva Cupei Mondiale.

Am considerat că, în această etapă a carierei mele, avea sens contractul în liga secundă din România. Știam că era un nivel suficient de competitiv pentru scopurile mele profesionale, respectiv să-mi reintru în ritm, să deschid poate calea către mai sus, astfel încât să prind din nou naționala în timp util pentru Mondiale. România nu-mi era străină pentru că mai discutam cu Ngezana, fundașul lui FCSB. Am jucat amândoi la Kaizer Chiefs, el junior, eu – senior, era ca și «copilul» meu. A crescut sub ochii mei.

Au mai fost ocazii în care mi-a mai cerut sfaturi, iar eu m-am aflat mereu acolo pentru el. Trebuia să ne întâlnim și în România, am vorbit, dar, din păcate, n-am avut suficient timp la dispoziție”, a spus Xulu, conform GSP.