După ce au câștigat manșa tur cu 2-1, cei de la Altetico Mineiro au fost eliminați din competiție, pierzând în deplasare cu 0-2.

Pe lângă înfrângere, oaspeții au avut și o altă problemă organizatorică. După cele 90 de minute jucate, Hulk a fost selectat pentru a da o probă antidoping, ceea ce s-a dovedit o adevărată provocare.

"A fost meciul la care m-am deshidratat cel mai tare. Am pierdut șase kilograme. Am fost atât de obosit, am început meciul cu 97 kg și l-am încheiat cu 91 kg. Am stat patru ore pentru proba antidoping, am băut 30l de apă", a declarat Hulk pentru Globo Esporte.

Fost jucător la FC Porto și Zenit, actualul atacant de la Atletico Mineiro s-a căsătorit la începutul anului 2020 cu Camila Angelo, nepoata fostei soții.

Hulk, avere de 70 milioane de dolari

Givanildo Vieira de Sousa și Iran Angelo de Souza au fost căsătoriți timp de 12 ani, din 2007 până în iulie 2019, când s-au despărțit în mod oficial. La câteva luni, Hulk a început o relație cu Camila Souza (32 de ani), nepoata fostei soții. În vârstă de 35 de ani, Hulk a evoluat la FC Porto, Zenit Saint Petersburg sau Atletico Mineiro. Pentru selecționata Braziliei a evoluat de 49 de ori. Hulk are o avere estimată la 70 milioane de dolari.