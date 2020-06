Inca un nume mare din fotbal se declara impresionat de Ianis Hagi! "Rar gasesti asemenea jucatori!" Cu ce l-a uimit tanarul mijlocas

Ianis Hagi a atras atentia multor nume importante din fotbalul romanesc si international.

Acum, cel care a recunoscut ca a fost uimit de evolutiile de la Rangers ale tanarului mijlocas este Cosmin Olaroiu. Antrenorul a spus ca, cel mai probabil, transferul la Rangers va fi decisiv pentru Ianis.

"A si explodat acolo! Nu stiu daca vorbim despre forta, el e un talent, prima data cand l-am vazut jucand, nu intelegeam daca e acelasi jucator. Batea cornerul pe dreptul, apoi pe partea cealalta cu stangul. Ma, nu e acelasi jucator. Poate nu-l vad eu la televizor, nu-mi dadeam seama. Apoi mi-am dat seama ca e el si ca bate si lovituri libere cu ambele picioare, ceea ce e foarte greu, rar gasesti asemenea jucatori.

La el e vorba despre suportul pe care il are din partea antrenorului, eu nu-l cunosc si vorbesc din exterior, dar in momentul in care a mers la Rangers, mi s-a parut ca Gerrard i-a dat incredere si atunci el a expodat pentru ca simtea increderea aia. Sunt multi jucatori care au feeling-urile astea si cand simt increderea antrenorului, se exprima la alt nivel. La Viitorul, a facut la fel pentru ca era Hagi care avea incredere in el, avea libertate si s-a exprimat la fel ca la Rangers, extraordinar de bine.

La echipa nationala cu Mirel, la fel, probabil ca el are nevoie de suportul acesta si unde il gaseste... Ma bucur ca l-a gasit la Rangers, ca au avut incredere si l-au luat. Probabil va fi decisiv pentru el ca va face pasul catre fotbalul mondial si isi va gasi locul pe care il merita, insa sunt jucatori care depind foarte mult de increderea pe care le-o da antrenorul si de feeling-ul pe care il are cu antrenorul respectiv", a declarat Cosmin Olaroiu la Telekom Sport.