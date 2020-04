Belarus, singura tara unde se joaca fotbal si care nu se teme de coronavirus! Populatia nu crede nimic din ce spun autoritatile! Cate cazuri au fost raportate

Campionatul din Belarus este singurul european care inca e in desfasurare.

Presedintele tarii a declarat ca nu exista niciun virus si ca totul reprezinta o psihoza, drept urmare activitatile din tara pe care o conduce se pot desfasura normal. Populatia nu se teme, iar toate competitiile sportive au avut multi spectatori in tribune.

In plus, federatia a profitat si a vandut drepturile TV in mai multe tari, fiind pentru prima oara cand campionatul produce bani.

Directorul Pressball, una dintre cele mai importante publicatii de sport din Belarus, a acordat un interviu pentru Marca, unde a vorbit despre situtia din tara.

"Belarusul e inca deschis: companii, scoli, mall-uri, asa ca este normal ca si cele mai importante competitii sportive, cum sunt cele din hochei, handbal si fotbal, sa-si urmeze cursul firesc.

Pana la urma, sunt aceleasi persoane care merg sa vada un meci la stadion ca si in metrou, spre exemplu

Audienta a crescut simtitor. Drepturile TV au fost vandute in Rusia, Ucraina, Israel, Serbia si Croatia.

Trebuie sa va ganditi la faptul ca fotbalul din Belarus nu produce bani in general. Acum, pentru prima data in istorie, fotbalul nostru poate sa produca bani", a spus jurnalistul.

163 de cazuri au fost raportate pana in prezent in Belaurs, inregistrandu-se un singur deces.