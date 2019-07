In 2017 batea cu pumnul in masa: "N-o sa ma duc niciodata acolo!" Astazi, Yaya Toure a semnat! Surpriza uriasa: unde va juca ivorianul la 36 de ani

"Yaya a decis sa-si incheie cariera de campion", spunea impresarul lui Toure in luna mai. Doua luni mai tarziu, mijlocasul a semnat un contract de milioane in China.

Yaya Toure, mijlocas ivorian in varsta de 36 de ani, a incheiat contractul la Olympiakos anul trecut, iar viitorul carierei sale de fotbalist profesionist a fost pus sub semnul intrebarii. Fostul mijlocas de la Barcelona si Monaco a decis totusi sa nu se retraga si sa continue pentru inca cel putin un an. El se va indrepta acum spre China dupa ce a incheiat o intelegere cu Qingdao Huanghai.

Agentul lui Toure, Dimitri Seluk, spunea in luna mai ca fosta vedeta a nationalei Coastei de Fildes urmeaza sa agate ghetele in cui.

"Yaya a decis sa-si incheie cariera de campion", spunea la acel moment rusul de 55 de ani.

Dar Toure s-a razgandit si a ales banii chinezilor! In urma cu doi ani, acesta facea o declaratie interesanta si spunea ca nu s-ar duce niciodata sa joace fotbal in aceasta tara.

"Intotdeauna spun ca, daca m-as duce in China, voi fi foarte furios pe mine", spunea el in 2017.



"Jucati fotbal pentru ca va place fotbalul sau jucati pentru ca doriti sa castigati bani?", mai spunea acesta.

Toure a fost cel mai bine cunoscut pentru ca a castigat trei titluri in Premier League, dar si o Cupa FA cu Manchester City.